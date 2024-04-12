Удешевленный Toyota Land Cruiser идеально подготовили к украинским дорогам. Фото

Новый внедорожник Toyota 4Runner 2025 – удешевленный вариант модели Land Cruiser, который построен на той же платформе. Фактически две машины также разделяют силовые установки и выполнены в похожих габаритах. В линейке есть вариант, который кажется идеальным для украинским дорог.

Детали о новой Toyota 4Runner Trailhunter сообщает Carscoops. Это специальная модификация модели, которую подготовили к самым тяжелым дорожным условиям и суровому бездорожью. От стандартного внедорожника Trailhunter отличается крупными колесами, цепкими покрышками и крепкой защитой днища.

Toyota 4Runner в последний раз сменила поколение в 2010 году. А претерпела модернизацию около 10 лет назад. Несмотря на то, что модель все еще пользуется популярностью, пришло время подогнать машину под современные стандарты безопасности, топливной эффективности и экологичности.

Модель Toyota 4Runner 6 поколения построена на платформе пикапа Tacoma в рамках архитектуры TNGA. В техническом плане автомобиль будет родственником новых Land Cruiser 300 и 250. Но дизайн соответствует именно пикапу – в этом плане компания проделала ленивую работу.

Четырехцилиндровый двигатель на 2,4 л обладает мощностью 278 л.с. На основе этого мотора есть и гибридная силовая установка на 326 л.с. Ориентировочная цена Toyota 4Runner в 2024 году – около 40 000 долларов. Однако модификация Trailhunter окажется дороже.

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