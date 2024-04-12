Уменьшенную копию Land Rover начали продавать вдвое дешевле Дастера

В сети официально показали новый электрический внедорожник Baojun Yep Plus, который выглядит как уменьшенная копия Land Rover Defender. Автомобиль при этом оказался в два раза дешевле Дастера.

Детали сообщает CarNewsChina. На фото – компактный автомобиль с грубым квадратным дизайном, который полностью соответствует современным тенденциям в сегменте внедорожников.

Новый электромобиль Baojun Yep Plus получился компактным, хотя является удлиненной пятидверной модификацией стандартного кроссовера, который изначально появился с тремя дверьми. Длина кузова равна 3996 мм (колесная база – 2560 мм), ширина составляет 1760 мм, а высота – 1726 мм.

Салон рассчитан на четверых, однако пассажирам в таком маленьком автомобиле будет тесновато. А если не складывать кресла второго ряда, то и багажник будет совсем маленький. Однако главное преимущество этого электрокара – цена. Новый Baojun Yep Plus стоит 12 900 долларов.

За эту сумму предложат базовую модель с электромотором на 102 л.с. и батарею с запасом хода в 400 км.

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