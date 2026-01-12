У Toyota RAV4 появился новый соперник: фото и цена Jeep Compass

Новая Toyota RAV4 подготовлена для глобального рынка исключительно как гибридная модель. А кроссовер Jeep Compass 2026 года составит ей конкуренцию в сегменте недорогих практичных автомобилей.

Модель Jeep Compass 2026 года уже рассекретили официально на фото и с ценами. Как стало известно Motor.es, в продажу поступит новый плагин-гибрид Jeep Compass. Силовая установка выдает 225 л.с. Цена Jeep Compass PHEV – от 46 000 евро.

Базовый кроссовер за 37 000 евро предлагает 145 сил. Также в линейке есть варианты мощностью 195 и 375 л.с. (электромобиль с запасом хода 500-650 км).

Новый Compass стал совсем другим автомобилем. Теперь это машина с геометричным дизайном в стиле внедорожника. Хотя эксплуатировать автомобиль будут преимущественно в городских условиях.

Кроссовер следующей генерации разработали на платформе новых Peugeot 3008, Opel Grandland и Citroen C5 Aircross. Конвейер Jeep Compass уже начал свою работу в Италии.

