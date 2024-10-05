У недорогих моделей концерна Volkswagen есть будущее: о чем говорят цифры

Автомобильное подразделение испанской компании SEAT внутри концерна Volkswagen отвечает за производство недорогих моделей. Сообщалось, что его закроют. Но, похоже, у компании есть будущее.

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Детали рассказывает Motor1. Ранее появлялась информация, что SEAT больше не будет производить машины. Этим займется бренд Cupra, который до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании, а теперь выделен в отдельный бренд.

Этому вторили низкие продажи SEAT. Однако ситуация улучшилась: с начала 2024 года компания реализовала 220 000 машин, продажи выросли на 12%. Достаточно ли этого, чтобы повлиять на решение Volkswagen?

Cupra ориентируется на гибриды и электромобили. В Vokswagen обратили внимание на положительную реакцию рынка на запуск отдельного бренда и отметили высокий спрос.

Модели Cupra пока продаются в меньших количествах в сравнении с SEAT. Однако продажи растут динамичнее. Учитывая, что в техническом плане машины двух брендов очень близки, концерну удается выгодно продавать автомобили Cupra по более высоким средним ценам.

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