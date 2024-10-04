Китайцы удивили ценой нового дешевого кроссовера. Фото

Китайский кроссовер DR ICH-X K3 – новая дешевая модель Chery. Машина, которая выглядит как копия Land Rover, удивила своей ценой. При этом удивила неприятно. Новинка готова отправиться на европейский рынок.

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Подробности о машине рассказывает Motor.es. Для Италии новый Jetour T2 от Chery сменил название на DR ICH-X K3. В Европе многие китайские автопроизводители стесняются своего происхождения и настоящих имен. Но еще больше удивляет изменение в цене.

Цена Jetour T2 в Китае – от 25 500 долларов. Итальянская цена начинается с 48 500 евро! Это непростительно дорого для машины из КНР. Не стоит рассчитывать на высокие продажи. Особенно с учетом того, что и намного более доступные модели DR успеха не снискали.

Китайский кроссовер очень похож на Land Rover Defender. Сходство просматривается со всех сторон настолько отчетливо, что случайностью это назвать невозможно. В движение Chery Jetour T2 приводит бензиновый мотор объемом 2 л мощностью 245 л.с.

В оснащении модели – камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, подогрев кресел в салоне, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

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