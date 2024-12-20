Toyota может изменить название своего единственного полностью электрического авто: что не так

Toyota рассматривает возможность ребрендинга своего первого полностью электрического автомобиля bZ4X. Модель, представленная в 2022 году, сразу вызвала множество вопросов по названию. Она звучит необычно и сложно, что создавало проблемы с узнаваемостью бренда.

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Впрочем, в концерне Toyota объясняли, что bZ означает "выбросы вне нуля", 4 указывает на размер, а X обозначает кроссовер. Однако даже с объяснениями название не стало популярным, пишет Motor1.com.

По словам Патрика Райана, регионального директора Toyota Canada Inc., компания уже готовит ребрендинг электромобиля. Детали процесса и возможные сроки изменений пока неизвестны. Представители Toyota пока воздерживаются от официальных комментариев.

Ожидается, что обновление названия может быть связано с серединой жизненного цикла модели, ориентировочно в 2026 году. К тому времени, bZ4X останется на рынке в своем первоначальном виде. Интересно, что электрический внедорожник делит платформу с Lexus RZ и Subaru Solterra, которые имеют более простые и понятные названия.

Технические характеристики bZ4X остаются конкурентными. Максимальный запас хода модели – 252 мили в стандартной версии, а для других вариантов Lexus и Subaru он достигает 296 миль. Toyota также предлагает переднеприводную модификацию, отличающую ее от моделей Lexus и Subaru с двухмоторным полным приводом.

Модель bZ4X уже доступна для настройки на 2025 год, поэтому ее ребрендинг не повлияет на ближайшие поставки. Однако это решение может значительно улучшить маркетинговую стратегию компании, сделав электромобиль более узнаваемым и понятным для потребителей.

Ребрендинг может стать шагом в направлении повышения популярности электромобилей Toyota, которые пока уступают конкурентам в этом сегменте. Ожидается, что обновленное название будет более простым и будет соответствовать стандартам восприятия клиентов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Toyota готовит несколько новых электромобилей, которые будут доступны в цене.

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