Популярный кроссовер Toyota размером с RAV4 значительно подешевел

Электрический кроссовер Toyota bZ4X пользуется умеренной популярностью у покупателей, которым не нужен RAV4. Модель похожего размера является электрической альтернативой. Вдобавок автомобиль значительно подешевел.

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По информации Carscoops, цена Toyota bZ4X 2025 модельного года стартует с 37 000 долларов. Это все еще дороже некоторых конкурентов, но снижение цены на 6000 долларов говорит о понимании рынка японской компанией.

Ранее сообщалось, что Toyota готовит несколько новых электромобилей, которые планируют сделать вполне дешевыми и привлечь множество покупателей. При этом в новых моделях производитель предложит увеличенный запас хода.

Ожидается, что первые подобные электрокары появятся к 2026 году. Для них разработают новые батареи – технологичные и дешевые в производстве. Разные блоки обеспечат запас хода на уровне 800 и 1000 км.

До недавнего времени Toyota скептически относилась к батарейным электрокарам. А теперь в компании решили наводнить рынок дешевыми электромобилями. Цель – нарастить ежегодные продажи до миллионов штук по всему миру.

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