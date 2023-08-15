Toyota готовит доступный электрический внедорожник. Фото

Внедорожник Toyota Hilux – самый дешевый пикап японской компании на глобальном рынке. Для него готовят электрическую модификацию, которая по меркам сегмента должна также оказаться доступной. Машину показали на фото.

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Изображения опубликовали на странице Австралийской ассоциации электромобилей AEVA в Twitter. На них изображен пикап с компактной однорядной кабиной и удлиненным грузовым отсеком. Но интереснее другое.

Спереди, кроме фар, дизайн полностью новый. Здесь другой бампер и форма воздухозаборников. На месте крупной фальшрадиаторной решетки установлена декоративная панель в цвет кузова и декоративные хромированные элементы.

В Drive предполагают, что премьера новой модели под рабочим названием Toyota IMV BEV состоится в пределах нескольких месяцев. Производство может стартовать до конца 2023 года.

Также на фото заметен крупный зарядный лючок. Он установлен перед дверью с левой стороны. На данный момент нет никакой информации о характеристиках и запасе хода.

Цена также неизвестна. Однако электрический пикап Toyota Hilux IMV BEV не будет дорогой модной машиной – таких сейчас все больше в сегменте новых внедорожников.

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