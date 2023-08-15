GM представили электроседан размером с Passat дешевле Octavia. Фото
Дешевый электромобиль Wuling Starlight от GM выйдет на рынок по цене от 20 000 долларов. Это дешевле, чем стоит Skoda Octavia, при этом электроседан сопоставим по размерам с более крупным VW Passat.
Детали о новинке сообщает CarNewsChina. Китайский Wuling Starlight 2023 модельного года – совместная разработка концернов General Motors и SAIC. Они регулярно сотрясают рынок бюджетными автомобилями.
Длина Starlight составляет 4835 мм при колесной базе в 2800 мм, ширина равна 1860 мм, а высота – 1515 мм. Автомобиль сравним и с другими представителями D-класса. Но главного соперника следует искать среди электромобилей – это, конечно, Tesla Model 3.
Дизайн у нового электрокара из Китая аккуратный и незапоминающийся. Это скорее хорошо. И намного лучше, чем если бы внешность оказалась аляповатой и перегруженной, как это бывает в 99% случаев с китайскими моделями.
Мотор выдает всего 136 л.с. и позволяет разгоняться до максимальных 150 км/ч. Запас хода пока не раскрывают.
В линейке есть и гибрид Wuling Starlight. В его силовой установке, кроме электромотора, есть 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, новый электромобиль Kia составит достойную конкуренцию самым известным соперникам.