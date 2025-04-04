Топ-5 недорогих внедорожников: эксперты сделали свой выбор

Лучшие внедорожники на вторичном рынке всегда привлекают внимание покупателей, которые ищут недорогие надежные автомобили с пробегом. Эксперты облегчили выбор и назвали топ-5 б/у автомобилей в этой категории.

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Специалисты iSeeCars определили 5 лучших внедорожников с пробегом, которые советуют покупать. Это б/у машины, которые медленнее других теряют цену в течение 5 лет. Лучшей оказалась Toyota 4Runner.

Лучшие внедорожники, которые медленно дешевеют:

Toyota 4Runner; Jeep Wrangler; Toyota Highlander; Lexus RX 350; Honda Passport.

Машины, которые быстро дешевеют, нельзя назвать выгодными. Ведь в будущем при перепродаже владелец сохранит меньший процент первоначальной стоимости.

Как видно, список представлен популярными моделями автомобилей. Это достаточно современные машины, которые оснащены необходимым оборудованием и, при этом, отличаются высокой надежностью.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, Renault наконец-то рассекретила в деталях свой долгожданный недорогой кроссовер популярного сегмента.