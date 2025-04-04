Долгожданный доступный кроссовер Renault показали на новых фото

Доступный кроссовер Renault Austral 2026 модельного года показали на новых фото. Долгожданный автомобиль подготовили для конкуренции с наиболее популярными моделями сегмента компактных кроссоверов.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый Renault Austral 2026 модельного года будет соперничать с Toyota RAV4, Kia Sportage, Mazda CX-5 и другими подобными автомобилями. На новых официальных фото машина смотрится эффектно.

Рестайлинг подготовили даже несмотря на то, что Austral не так давно вышел на рынок. Автомобиль появился в 2022 году как замена дешевому Renault Kadjar. Кроссовер после рестайлинга стал похож на модели Renault Rafale и Scenic E-Tech.

Ранее машину показывали на фото во время ходовых испытаний. Это был тестовый прототип, внешность которого скрывали камуфляжем и пленками. Но внешность модели со всех сторон перестала быть секретом.

Новый Renault Austral получил измененную наружную светотехнику простой геометрической формы, другие воздухозаборники и новые бамперы. Новый Austral получил бензиновые и гибридные силовые установки мощностью 160 и 200 л.с.

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