Tesla отправила в производство свой самый дешевый кроссовер

Самый дешевый кроссовер Tesla отправился в производство, хотя официальная премьера модели еще не состоялась. В сети сообщили новые подробности о Model Y Juniper 2025 модельного года.

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Электрический кроссовер пока известен под именем Tesla Model Y Juniper. Это название прототипа. О машине разговоры идут все чаще. По информации Motor1, производство модели стартовало 22 октября на заводе в Шанхае.

Ожидается, что премьера Tesla Model Y состоится в начале 2025 года. Пока будут собирать пробные партии по 12 машин в день. Компактный кроссовер получит вариант на 7 мест в салоне.

Скорее всего, новинка получит те же изменения, что мы увидели у новой Tesla Model 3 2024 года. В дизайне компактного электрического седана после рестайлинга появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу.

Максимальный запас хода Tesla Model 3 Long Range составляет 629 км. С дисками на 18 дюймов запас увеличивается до 678 км. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода. По всей видимости, похожую программу изменений можно ожидать и для кроссовера.

Ранее OBOZ.UA показывал кроссовер Kia с огромным запасом хода.