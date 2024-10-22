Kia создала недорогой кроссовер с запасом хода более 1500 км. Фото

Новый кроссовер Kia Niro Tri-Fuel 2025 модельного года ознаменовал следующий виток развития автомобильных технологий. Недорогая машина предлагает запас хода более 1500 км, ее показали на фото.

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Детали сообщает Motor1. Новый автомобиль основан на стандартной модели Kia Niro, которая не так давно сменила поколение. Это небольшой городской кроссовер, который привлекает внимание ярким дизайном – первое поколение Kia Niro выглядело проще.

В первую очередь в глаза бросается необычная светотехника. Передние фары опустились вниз на бампер и получили необычную геометричную форму. Задние фонари выполнили в форме бумеранга.

Однако дизайн по сравнению со стандартной машиной не изменился. Главная особенность кроссовера Kia Niro Tri-Fuel – силовая установка. Название модификации отражает использование трех видов топлива – бензина, газа и электричества.

Компания заявляет, что это первый гибридный автомобиль, который способен передвигаться с помощью бензина и газа. Суммарный запас хода примерно равен 1600 км. Цена Kia Niro Tri-Fuel – от 34 450 евро.

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