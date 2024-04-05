Tesla отказалась от дешевого электромобиля Model 2

Самый дешевый электромобиль Tesla в истории ожидали по цене около 25 000 долларов. Разговоры о машине идут уже несколько лет. Но они, похоже, закончатся. Ведь, как сообщается, компания отказалась от доступного автомобиля.

Детали стали известны Motor1. Согласно свежей информации из внутренних переписок, Tesla не будет разрабатывать новый электрокар Model 2 (неподтвержденное название). Возможно, компания сосредоточится на создании автоматизированного такси.

Ожидалось, что автомобиль под кодовым именем Tesla Redwood появится в 2025 году. Хотя товарный вариант модели мог задержаться дольше. Ведь производство пикапа Tesla Cybertruck удалось начать только спустя четыре года после презентации. Сборку Redwood предполагали наладить на заводе в Техасе, затем подключить фабрику в Берлине.

Новая Tesla Model 2 могла соперничать с самыми доступными электромобилями Peugeot, Fiat и Volkswagen на европейском рынке. Также не исключалось столкновение с бюджетными китайскими электрокарами в КНР.

Никаких подробностей о дизайне не было и раньше. На каких-то эскизах машину показывали как уменьшенный вариант Model Y, на других внешность вдохновлена пикапом Cybertruck. Тестовых прототипов никто не видел – скорее всего, их не существует.

В компании все еще работают над новым методом производства, который позволит существенно снизить себестоимость электромобилей Tesla. Хотя никах подробностей пока не уточняют.

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