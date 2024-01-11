Tesla объявила цены на свою самую дешевую модель 2024 года

Tesla Model 3 является самым дешевым электромобилем знаменитой компании. Производитель подготовил модернизированную модель и объявил цены для машины 2024 года, которая выходит на рынок.

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Детали сообщает Carscoops. Прайс объявили для рынка Северной Америки. То есть стали известны наиболее репрезентативные цифры, на которые могут ориентироваться покупатели в других странах.

Цена Tesla Model 3 2024 года начинается с 38 990 долларов. Это базовый заднеприводный вариант с запасом хода 438 км и разгоном до 100 км/ч за 5,8 с.

Полноприводная Tesla Model 3 AWD Long Range стоит от 45 990 долларов. Запас хода в этом случае составляет 549 км, а разгон сокращается до 4,2 с.

Ожидается, что со временем в модельной линейке появится модификация Performance с наиболее мощной силовой установкой и самой высокой ценой Model 3.

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