Доступный соперник Suzuki Jimny с украинскими корнями выходит на рынок. Фото

Недорогой кроссовер VinFast VF3 – новый соперник Suzuki Jimny фактически с украинскими корнями. Современная модель уже готова к выходу на рынок, ее показали на фото и намекнули на некоторые характеристики.

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О машине рассказывает Carscoops. Компанию VinFast создал первый долларовый миллиардер Вьетнама Фам Нят Выонг. У его бизнес-деятельности украинские корни – здесь предприниматель создал линейку продуктов под брендом "Мивина", самым известным стала лапша быстрого приготовления.

VinFast VF3 – очередная новинка компании Выонга, которая отчетливо намекает на дизайн японского Suzuki Jimny. Это электромобиль, который выполнили в брутальной стилистике.

Автомобиль очень компактный, с длиной кузова 3190 мм, шириной 1679 мм и высотой 1621 мм. Багажник – 550 л, но только если опустить задние кресла.

Мощность не сообщают, но запас хода превысит 200 км. На рынок новый VinFast VF3 отправится с ценой около 20 000 долларов.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, MG представила дешевый крупный кроссовер с мощным двигателем.