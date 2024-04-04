Subaru объявила цену недорогого соперника Toyota RAV4. Фото

Новый Subaru Forester 2024 года ранее представили официально. Модель принадлежит сегменту недорогих кроссоверов и соперничает с Toyota RAV4. Производитель уже объявил цену на новинку.

Премьера нового Subaru Forester 6 поколения состоялась в рамках автошоу в Лос-Анджелесе. Как сообщает Motor1, цена Subaru Forester стартует с 31 090 долларов. Это немного больше, чем просили за кроссовер предыдущей генерации.

Благодаря официальным фото дизайн можно изучить в подробностях. Автомобиль получил полностью новый дизайн. Спереди появилась крупная решетка, отделанная черным глянцевым пластиком. По бокам – фары необычной формы. Задние фонари соединили тонкой горизонтальной полосой.

В целом стиль можно назвать очень геометричным, с большим количеством прямых линий и острых углов. Также внимание привлекает большое количество элементов из темного неокрашенного пластика.

Новинку представили с разными двигателями объемом 1,8 л, 2 л и 2,5 л. Также предусмотрена гибридная силовая установка. Все модификации традиционно будут поставляться с полноприводной трансмиссией.

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