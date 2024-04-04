Toyota показала на фото новый внедорожник дешевле Land Cruiser

Новый внедорожник Toyota 4Runner 2025 модельного года с выдающимися способностями окажется дешевле Land Cruiser. Японская компания на официальном фото показала модель следующего поколения, которую готовят к премьере.

Об этом сообщает Carscoops. Дебют Toyota 4Runner 2025 модельного года состоится 9 апреля – через несколько дней. Старт продаж – до конца 2024 года. Но вместо полноценной премьеры пока показали фото внедорожника.

Toyota 4Runner в последний раз сменила поколение в 2010 году. А претерпела модернизацию около 10 лет назад. Несмотря на то, что модель все еще пользуется популярностью, пришло время подогнать машину под современные стандарты безопасности, топливной эффективности и экологичности.

Компания уже закончила разработку модели следующей генерации на платформе пикапа Tacoma в рамках архитектуры TNGA. В техническом плане автомобиль будет родственником новых Land Cruiser 300 и 250.

Ожидаются двигатели мощностью 231 и 282 л.с. Возможно, появится и гибридная силовая установка на 326 сил. В линейке останется вариант для сурового бездорожья TRD Pro с увеличенным клиренсом.

Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал про новый бюджетный кроссовер Toyota.