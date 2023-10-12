Новый бюджетный кроссовер Renault Kardian 2024: что о нем известно сейчас

Новый бюджетный кроссовер Renault Kardian 2024 модельного года готовят к премьере. Она состоится 25 октября, совсем скоро. О дешевой машине уже многое известно.

О грядущем дебюте сообщили непосредственно на сайте автопроизводителя. Также там впервые показали фото салона Renault Kardian 2024. На нем мы видим рулевое колесо, знакомое по другим бюджетным моделям Renault, джойстик на месте рычага КПП и крупный монитор мультимедийной системы.

В целом же передняя панель повторяет таковую в Dacia Sandero. Новый кроссовер Kardian является его перелицованным вариантом и придет на смену Renault Sandero Stepway.

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Ожидается, что в оснащении предложат небольшие бензиновые двигатели мощностью 65 и 100 л.с. Не исключено появление более мощных моторов и модификаций с заводским ГБО. Гибридных или полностью электрических вариантов, скорее всего, не появится.

Осталось дождаться официальной премьеры. Ориентировочная цена Renault Kardian 2024 – менее 20 000 долларов за базовый вариант.

OBOZREVATEL уже сообщал о прекращении производства самой дешевой модели VW.