SsangYong создал недорогого соперника Land Rover. Фото

Кроссовер SsangYong KGM J120 – новая модель знаменитого корейского бренда. Автомобиль чем-то напоминает Land Rover, хотя окажется менее дорогим. Новый кроссовер показали на официальных видео.

Ролики опубликовали на канале KGM Global в Youtube. Новый KGM J120 построили на базе модели SsangYong Torres. Но дизайн сделали современнее, лаконичнее и брутальнее. В стилистике преобладают прямые линии и элементы геометрических форм.

В салоне KGM J120 появились крупные дисплеи и современные отделочные материалы. Деталей о техническом оснащении пока не раскрывают.

Родственный SsangYong Torres оснащают бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. В случае установки заводского ГБО отдача составляет 165 л.с. Также есть электрический вариант. Скорее всего, такие силовые установки стоит ожидать и для KGM J120.

Напомним, с 2024 года компания SsangYong сменила название на KGM. Ранее корпоративный гигант KG Group взял на себя управление производителем, всеми его мощностями и подразделениями, став единственным владельцем.

Первоначально рассматривали название KG Mobility, которое уже фигурировало в СМИ. Но его в итоге сочли слишком длинным. И это даже без названия отдельных моделей. Поэтому решили сократить до трех букв.

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