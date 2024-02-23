Совсем скоро Renault представит недорогую модель нового поколения. Фото

Недорогой хэтчбек Renault 5 EV представят совсем скоро – дебют ожидается через несколько дней. Электромобиль нового поколения возродит идею народного авто. Внешность модели в ретро-стиле уже раскрыли до мировой премьеры.

OBOZ.UA напоминает, что официальная презентация Renault 5 EV состоится 26 февраля. До того момента о машине уже известно много информации. Даже внешность компактного электрокара из Франции уже не является секретом.

Дизайн ранее раскрыли полностью благодаря утечкам патентных изображений. Теперь точно известно, что новинка продолжит стилистику концепта 2021 года. Ранее производитель продемонстрировал тизеры с фрагментами машины.

Новый электрокар Renault 5 будет выполнен в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получит прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

Известно, что новая модель Renault получит несколько силовых установок. Самый мощный вариант приблизится к 270 л.с. и может получить полный привод. Но базовой станет модификация мощностью 134 л.с. Ориентировочный запас хода – до 400 км. Цена – около 25 000 евро.

OBOZ.UA ранее показывал еще один новый электрокар французского бренда, который окажется недорогим.