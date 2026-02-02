УкраїнськаУКР
Специалисты советуют эти доступные кроссоверы: топ-10 моделей с пробегом

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
267
SEAT Ateca

На вторичном рынке кроссоверы очень популярны, но покупатели ищут лучшие доступные модели. Специалисты выбрали 10 практичных машин с пробегом по приятным ценам, которые советуют покупать всем.

Видео дня

Эксперты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2026 году. Они проверены временем и эксплуатацией, хотя это все еще довольно современные машины. Важно, что они недорогие – это точно понравится потенциальным покупателям.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Volvo XC40

Лучшие кроссоверы с пробегом в 2026 году:

  1. Mazda CX-5;
  2. Skoda Karoq;
  3. Seat Ateca;
  4. Volvo XC40;
  5. BMW X1;
  6. Volkswagen Tiguan;
  7. Peugeot 3008;
  8. Hyundai Tucson;
  9. Kia Sportage;
  10. Nissan Qashqai.

