Специалисты советуют эти доступные кроссоверы: топ-10 моделей с пробегом
На вторичном рынке кроссоверы очень популярны, но покупатели ищут лучшие доступные модели. Специалисты выбрали 10 практичных машин с пробегом по приятным ценам, которые советуют покупать всем.
Эксперты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2026 году. Они проверены временем и эксплуатацией, хотя это все еще довольно современные машины. Важно, что они недорогие – это точно понравится потенциальным покупателям.
Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.
Лучшие кроссоверы с пробегом в 2026 году:
- Mazda CX-5;
- Skoda Karoq;
- Seat Ateca;
- Volvo XC40;
- BMW X1;
- Volkswagen Tiguan;
- Peugeot 3008;
- Hyundai Tucson;
- Kia Sportage;
- Nissan Qashqai.
