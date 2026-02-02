Специалисты советуют эти доступные кроссоверы: топ-10 моделей с пробегом

На вторичном рынке кроссоверы очень популярны, но покупатели ищут лучшие доступные модели. Специалисты выбрали 10 практичных машин с пробегом по приятным ценам, которые советуют покупать всем.

Эксперты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2026 году. Они проверены временем и эксплуатацией, хотя это все еще довольно современные машины. Важно, что они недорогие – это точно понравится потенциальным покупателям.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Лучшие кроссоверы с пробегом в 2026 году:

Mazda CX-5; Skoda Karoq; Seat Ateca; Volvo XC40; BMW X1; Volkswagen Tiguan; Peugeot 3008; Hyundai Tucson; Kia Sportage; Nissan Qashqai.

