Новую практичную модель Toyota показали перед премьерой

В модельной линейке Toyota скоро состоится пополнение – производитель готовит премьеру практичного электромобиля, который окажется доступнее своих соперников. Машину с просторным салоном показали на фото.

Семейный кроссовер Toyota, судя по фото, окажется очень просторным и предложит три ряда кресел. Автомобиль показывает Motor1. В интерьере также есть интересные детали: панорамная крыша и крупный монитор на передней панели.

Производитель ранее показал интригующее тизерное фото перед дебютом автомобиля. Точной информации мало, но очевидно, что это серийное воплощение концепта SUV Toyota, который намекал на перспективную разработку несколько лет назад.

Возможно, новый автомобиль получит имя Toyota bZ5X или Toyota bZ Highlander. В основе используют платформу e-TNGA.

Технических подробностей на данный момент нет. В линейке ожидаются варианты с одним и двумя электромоторами с приводом на два или четыре колеса. Запас хода, в зависимости от модификации, может составить 400-500 км. У большого электромобиля Toyota может появиться премиальный вариант под брендом Lexus.

Ранее сообщалось, что Toyota инвестирует в производство 1,4 миллиарда долларов. В эту сумму входит модернизация предприятия и завершение линии сборки батарей в США.

