Специалисты рассказали про самый дешевый кроссовер Nissan. Фото

Бюджетный кроссовер Nissan Kicks 2 поколения привлекает покупателей низкой ценой и современным оснащением. Специалисты рассказали подробнее про эту дешевую модель для 2026 года.

Про доступный Nissan размером с Рено Дастер сообщает Motor1. Это самый дешевый кроссовер японского производителя на глобальном рынке. Для 2026 модельного года автомобиль претерпел небольшую модернизацию. Но остался доступным. Цена Nissan Kicks – около 23 000 долларов.

Ранее эксперты отмечали, что новый Nissan Kicks получился удачной машиной. Кроссовер отлично выглядит и хорошо едет.

Дизайн выполнили в современном корпоративном стиле, машина похожа на другие новые кроссоверы Nissan. Интересно выглядят тонкие фары и решетка под ними. Оригинально выполнены "полосатые" дневные ходовые огни.

Длина кузова составила 4366 мм при колесной базе в 2664 мм. Благодаря использованию современной платформы CMF-B автомобиль получился безопасным и просторным. В оснащении есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, контроль разметки и мониторинг слепых зон. Бензиновый двигатель объемом 2 л выдает мощность 141 л.с.

