Специалисты назвали топ-10 автомобилей 2025 года: это самые популярные модели

Автомобильный рынок всегда точно демонстрирует предпочтения покупателей. Ведь все голосуют своими кошельками за самые популярные модели. Специалисты назвали топ-10 таких машин.

Видео дня

В то время, как одни автомобили испытывают трудности с поиском нового владельца, за другими машинами покупатели выстраиваются в очереди. О таким машинах рассказывает Motor1.

Разумеется, самое большое внимание привлекают недорогие модели. Такие автомобили доминируют в рейтинге. Еще один важный фактор, который повысит вероятность сделки, – практичность. Побеждают машины, которые предлагают сочетание востребованных эксплуатационных качеств.

Самые популярные автомобили 2025 года:

Ford F-Series; Chevrolet Silverado; Toyota RAV4; Honda CR-V; Ram Trucks; GMC Sierra; Toyota Camry; Tesla Model Y; Toyota Tacoma; Chevrolet Equinox.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, цены на некоторые автомобили с пробегом снизились в 2025 году.