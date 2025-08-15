УкраїнськаУКР
Специалисты назвали топ-10 автомобилей 2025 года: это самые популярные модели

Chevrolet Equinox

Автомобильный рынок всегда точно демонстрирует предпочтения покупателей. Ведь все голосуют своими кошельками за самые популярные модели. Специалисты назвали топ-10 таких машин.

В то время, как одни автомобили испытывают трудности с поиском нового владельца, за другими машинами покупатели выстраиваются в очереди. О таким машинах рассказывает Motor1.

Разумеется, самое большое внимание привлекают недорогие модели. Такие автомобили доминируют в рейтинге. Еще один важный фактор, который повысит вероятность сделки, – практичность. Побеждают машины, которые предлагают сочетание востребованных эксплуатационных качеств.

Toyota Camry

Самые популярные автомобили 2025 года:

  1. Ford F-Series;
  2. Chevrolet Silverado;
  3. Toyota RAV4;
  4. Honda CR-V;
  5. Ram Trucks;
  6. GMC Sierra;
  7. Toyota Camry;
  8. Tesla Model Y;
  9. Toyota Tacoma;
  10. Chevrolet Equinox.

