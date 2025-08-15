Видео дня
Специалисты назвали топ-10 автомобилей 2025 года: это самые популярные модели
Автомобильный рынок всегда точно демонстрирует предпочтения покупателей. Ведь все голосуют своими кошельками за самые популярные модели. Специалисты назвали топ-10 таких машин.
В то время, как одни автомобили испытывают трудности с поиском нового владельца, за другими машинами покупатели выстраиваются в очереди. О таким машинах рассказывает Motor1.
Разумеется, самое большое внимание привлекают недорогие модели. Такие автомобили доминируют в рейтинге. Еще один важный фактор, который повысит вероятность сделки, – практичность. Побеждают машины, которые предлагают сочетание востребованных эксплуатационных качеств.
Самые популярные автомобили 2025 года:
- Ford F-Series;
- Chevrolet Silverado;
- Toyota RAV4;
- Honda CR-V;
- Ram Trucks;
- GMC Sierra;
- Toyota Camry;
- Tesla Model Y;
- Toyota Tacoma;
- Chevrolet Equinox.
Как уже рассказывал OBOZ.UA, цены на некоторые автомобили с пробегом снизились в 2025 году.