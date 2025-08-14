Эксперты назвали 5 лучших б/у автомобилей в 2025 году

Покупка б/у автомобиля в 2025 году как никогда связана с поиском самых выгодных предложений. Эксперты назвали 5 лучших машин с пробегом, которые привлекут покупателей.

На вторичном рынке каждый будущий владелец мечтает найти лучшую цену. Автомобили, которые быстро дешевеют, самые привлекательные. Ведь за б/у машину в таком случае попросят меньше денег. Список автомобилей, которые подешевели в 2025 году, приводит iSeeCars.

Машины с пробегом из списка дешевеют быстрее всех и потеряли с 2024 года самый большой процент своей стоимости. Это может отпугнуть покупателей новых авто. Ведь если задуматься о дальнейшей перепродаже, придется потерять много денег. Но на вторичке это выгодная покупка.

Какие б/у автомобили подешевели в 2025 году:

Tesla (-5.3%); Chevrolet (-2.8%); Chrysler (-2.7%); Dodge (-1.6%); Nissan (-0.7%).

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал про сильный рост средних цен на вторичном рынке в 2025 году.