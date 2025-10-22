Специалист назвал лучший вариант Toyota RAV4. Фото

Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года готов к выходу на рынок как потенциальный бестселлер сегмента популярных недорогих автомобилей. Специалист выбрал лучший вариант модели среди разнообразия модификаций.

Подробности рассказывает Motor1. Там протестировали модель Toyota RAV4 6 поколения во всех исполнениях. Оказалось, что лучшим назвали стандартный кроссовер Toyota RAV4 XSE. Это универсальный автомобиль, который предлагает варианты для всех – можно выбрать любую силовую установку, а также передний или полный привод.

В линейке теперь есть и другие исполнения, но все они более специфичны. Новую RAV4 Limited предлагают в топовой комплектации, модель RAV4 Woodland настроена на бездорожье, а эффектная RAV4 GR Sport предлагает самую высокую мощность и спортивный имидж.

Пространства в интерьере и багажнике Toyota RAV4 стало больше благодаря увеличенным габаритам и квадратному силуэту.

Кроссовер Toyota RAV4 теперь предлагают только как гибрид. Есть варианты на 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. А у Wildlander (китайский аналог) появится стандартная бензиновая модификация мощностью 170 л.с.

