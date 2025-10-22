Kia создала практичный недорогой автомобиль для семьи. Фото

Новый практичный кроссовер Kia Telluride 2 поколения опять станет недорогим автомобилем для больших семей. Производитель создал новинку как преемника успешной модели и показал машину на фото перед дебютом.

Как сообщает Motor1, премьера Kia Telluride 2027 модельного года состоится 20 ноября. В компании не рассекретили автомобиль полностью, но показали интригующие фото. Ждать осталось недолго.

Кроссовер Telluride выполнят в совершенно другом стиле в сравнении с предшественником. Возможно, определенные черты достанутся от младшей модели Kia Sportage, которая недавно претерпела рестайлинг. Автомобиль получит геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно.

Недавно на дороги выехали тестовые прототипы. Однако рассмотреть дизайн помешал темный кожух на кузове, благодаря которому машину удается держать в секрете.

На рынок новый SUV отправится с силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибрид. Ориентировочная цена Kia Telluride 2 поколения – около 35 000 долларов за базовый вариант.

