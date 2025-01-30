Соперник самого доступного кроссовера Tesla от Renault выехал на дороги. Фото

Долгожданный электрокар Alpine A390 от Renault станет соперником Tesla Model Y, которая является самым доступным кроссовером компании. Машина выехала на дороги, ее показали на фото.

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Концепт Renault Alpine A390 390_β предвещал серийную модель. Именно она и попала на фото. Их публикует Carscoops. Как всегда, ходовой прототип во время испытаний прячут под маскировочной пленкой. Но известно, что дизайн концепта сохранится почти без изменений.

Электрический кроссовер Alpine A390 2026 модельного года получит несколько модификаций. Ожидается, что в топовом исполнении автомобиль получит полный привод и 600 л.с. Запас хода – около 600 км. Будет и вариант на 390 сил.

Дизайн выполнили в спортивном стиле с динамичным силуэтом. В основе использована платформа электрокроссовера Nissan Ariya.

Сегодня Alpine отвечает за спортивные модели Renault под отдельным брендом. В компании решили взять вектор на электрификацию. И, как видим, без кроссоверов тоже уже не обойтись.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, Citroen отправил в продажу в Украине новый бюджетный кроссовер – электрический вариант у него тоже есть.