Долгожданный бюджетник Citroen отправился в продажу с низкой ценой. Фото

Новый бюджетный кроссовер Citroen C3 2025 модельного года – долгожданный автомобиль для украинского рынка. Машина отправилась в продажу с низкой ценой и ярким дизайном.

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Детали о новом Citroen C3 2025 сообщили на сайте компании. Эту модель представили как электрокар Citroen e-C3 и в модификации с двигателем внутреннего сгорания (в том числе гибрид).

Длина кузова C3 едва превышает 4 м при ширине 1755 мм. Салон рассчитан на пятерых человек, объем багажника равен 310 л. Клиренс – 163 мм. Дизайн – смелый и современный. Позиционирование для молодых городских покупателей очевидно. Стиль собрали из крупных геометрических элементов. Можно заказать двухцветную окраску кузова.

В списке оснащения Citroen C3 много позиций: климат-контроль, камера заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, набор систем помощи водителю.

Двигатели Citroen C3 в Украине:

бензин 1,2 л (100 л.с.);

гибрид 1,2 л (+ 21-сильный электромотор);

электро (113 л.с., батарея 44 кВтч, запас хода 320 км).

Цена Citroen C3 2025 в Украине – от 739 400 грн.

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