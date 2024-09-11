Следующего соперника Toyota RAV4 от Ford показали в сети

Недорогой кроссовер Ford Kuga – известный соперник Toyota RAV4, который на рынке проигрывает японскому оппоненту. Ситуацию мог бы исправить следующий автомобиль. Его показали в сети с новым дизайном.

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Модель Ford Kuga, которая продается в Европе, известна также под именем Ford Escape – так кроссовер называется в США. На канале Digimods DESIGN продемонстрировали вариант дизайна автомобиля для 2025 года.

Получилось современно, однако будущее этой модели неизвестно. Ford занят реструктуризацией модельного ряда, и от некоторых кроссоверов в линейке уже отказались. Вдобавок не так давно Kuga претерпел модернизацию.

Новый Ford Kuga 2024 уже показали официально. Европейский вариант модели получил такой же дизайн, как его североамериканский вариант под названием Ford Escape.

Производитель изменил бамперы, появилась другая светотехника. Более брутальным дизайном обладает Ford Kuga Active, который немного лучше подготовлен к бездорожью.

Моторная гамма включает несколько вариантов – бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. и два гибрида на 180 и 240 сил.

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