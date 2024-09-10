Новый недорогой VW Passat 2024 года показали в подробностях

Новый седан Volkswagen Passat 2024 года оказался недорогой моделью. Во всяком случае, об этом свидетельствует привлекательная цена новинки. На фото новый VW показали в подробностях.

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Новый Passat Pro 2024 года Volkswagen уже рассекретил официально. Скоро машина отправится в продажу. Ранее немецкая компания презентовала новый Passat B9 для европейского рынка. При этом к покупке модель доступна только в кузове универсал. А теперь мы видим автомобиль в традиционном кузове седан, его показал Motor1.

Модель получила приставку Pro в названии. Длина составляет 5005 мм при колесной базе в 2871 мм, ширина – 1850 мм, а высота равна 1489 мм. Машина действительно большая.

Фактически, это уже третья актуальная модель VW Passat для китайского рынка. Там это обычное явление – производителю каким-то образом удается дифференцировать аудиторию нескольких почти идентичных автомобилей.

Моторная гамма нового VW будет представлена моторами объемом 1,5 л (160 л.с.) и 2 л (220 л.с.). В дальнейшем не исключено появление других вариантов. Ориентировочная цена Volkswagen Passat Pro – немногим более 20 000 долларов.

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