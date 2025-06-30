SEAT создал свой самый дешевый электрокар: каким он получился. Фото

Новый недорогой кроссовер Cupra Raval 2026 модельного года станет самым дешевым электрокаром материнской компании SEAT. Автомобиль создали на базе VW, машина получилась компактной.

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Новый Cupra Raval готовят к официальной премьере после долгого ожидания, однако электрокар пока держат в секрете. Его заметили на дорогах в рамках дорожных испытаний. Подробности показывает Carscoops.

Ранее сообщалось, что публичный дебют машины состоится в сентябре 2025 года на Автошоу в Монако. Дизайн скрывают, но известно, что серийный вариант будет очень похож на концепт 2023 года.

Электрокар Cupra построен на базе компактной модели Volkswagen, которая скоро сменит VW Polo. Затем в производство отправятся новые Skoda Epiq и Raval с использованием одинаковых технических компонентов.

Компактный электромобиль длиной около 4 м получит модификации с электромоторами мощностью от 222 до 435 л.с. Запас хода – до 450 км. В серийное производство машина отправится в 2026 году – старт перенесли на один год. Ожидается, что базовую цену удержат в диапазоне 20-25 тысяч евро.

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