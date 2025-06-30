SEAT создал свой самый дешевый электрокар: каким он получился. Фото
Новый недорогой кроссовер Cupra Raval 2026 модельного года станет самым дешевым электрокаром материнской компании SEAT. Автомобиль создали на базе VW, машина получилась компактной.
Новый Cupra Raval готовят к официальной премьере после долгого ожидания, однако электрокар пока держат в секрете. Его заметили на дорогах в рамках дорожных испытаний. Подробности показывает Carscoops.
Ранее сообщалось, что публичный дебют машины состоится в сентябре 2025 года на Автошоу в Монако. Дизайн скрывают, но известно, что серийный вариант будет очень похож на концепт 2023 года.
Электрокар Cupra построен на базе компактной модели Volkswagen, которая скоро сменит VW Polo. Затем в производство отправятся новые Skoda Epiq и Raval с использованием одинаковых технических компонентов.
Компактный электромобиль длиной около 4 м получит модификации с электромоторами мощностью от 222 до 435 л.с. Запас хода – до 450 км. В серийное производство машина отправится в 2026 году – старт перенесли на один год. Ожидается, что базовую цену удержат в диапазоне 20-25 тысяч евро.
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