Самый опасный соперник Tesla удивил оснащением. Фото

Производитель электромобилей Rivian из США сегодня известен как самый опасный соперник Tesla. Для усиления позиций компания создала свою самую дешевую модель с удивительно щедрым оснащением.

Новый электромобиль Rivian R2 – главный соперник популярного кроссовера Tesla Model Y. Долгожданная машина уже поступила в производство. Как стало известно Carscoops, производитель решил отблагодарить первых покупателей дополнительным оборудованием.

В течение ограниченного времени бесплатный список оснащения Rivian R2 2027 модельного года включает пожизненная подписка на ассистент движения Autonomy+ (обычно стоит 2500 долларов), буксировочное оборудование с возможностями до 2 тонн, а также особый брелок.

Сборка модели Rivian R2 стартовала на заводе в штате Иллинойс, США. Цена Rivian R2 в базовом исполнении составит примерно 45 000 долларов. Но первыми в продажу отправятся экземпляры стоимостью 57 990 долларов.

Первые владельцы получат свои машины до конца весны 2026 года. Электромобиль Rivian R2 получился довольно крупным SUV с 4,7-метровым кузовом. Покупателям предложат варианты с несколькими силовыми установками, а запас хода приблизится к 500 км.

