VW рассекретил легендарный бюджетник: теперь совсем другое авто

Бюджетную модель VW Polo наконец-то рассекретили официально в новом поколении. Это преемник легендарного автомобиля, который превратился в совершенно другую машину с технической точки зрения.

Недорогой электромобиль Volkswagen ID.Polo 2027 модельного года показали на официальных фото после премьеры. Про автомобиль стало известно Motor1. В свое время Polo был настоящим хитом. Новинка должна повторить судьбу предшественника. На эту модель Volkswagen возлагают большие надежды.

Бюджетный электрокар теперь называется VW ID.Polo. Дизайн выполнили в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели. Аккуратный стиль и скромный декор создают деликатный облик.

Новый VW ID.Polo 2027 года с ценой от 24 995 евро получился небольшой, с длиной 4 м и колесной базой 2600 мм. В основе – новая платформа MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

Мощность и запас хода Volkswagen ID.Polo 2027:

116 л.с., батарея 37 кВтч, запас хода 330 км;

135 л.с., батарея 37 кВтч, запас хода 330 км;

211 л.с., батарея 52 кВтч, запас хода 450 км.

Возглавит линейку самый мощный электромобиль Volkswagen ID.Polo GTI на 233 силы. Такой вариант дебютирует позже.

