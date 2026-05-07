Самый крутой вариант VW Golf с мощным мотором показали на новых фото

Модель VW Golf покупатели в первую очередь ценят за доступность и набор эксплуатационных характеристик, которые за небольшую цену можно получить. Новый вариант автомобиля является полной противоположностью такой концепции.

Новый Volkswagen Golf R 24H 2026 года показали на официальных фото после предварительной премьеры. OBOZ.UA напоминает, что производитель подготовил гоночный болид для гонок на выносливость "24 часа Нюрбургринга".

Для эксплуатации на дорогах общего пользования автомобиль допущен не будет. И правильно – здесь слишком много изменений даже в сравнении с особыми Golf GTI, Clubsport и R.

Экстремальный VW Golf R 24H 2027 года получил гоночный аэродинамичный обвес с новыми бамперами, диффузором, огромными воздухозаборниками и расширенными колесными арками. Сзади – крупное антикрыло.

Разумеется, появились мощные тормоза, спортивная подвеска и особые покрышки. Ожидается, что отдача силовой установки Volkswagen Golf R 24H превысит 350 л.с.

