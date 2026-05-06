Знаменитый бюджетник Opel сделали намного мощнее и круче. Фото

Opel вернул в свою линейку быстрый и мощный хэтчбек. Для этого знаменитую бюджетную модель Opel Corsa сделали намного круче в топовом исполнении GSE, которое производитель анонсировал ранее.

Подробности про новый Opel Corsa GSE 2027 модельного года стали известны Motor1. Немецкая компания находится под контролем концерна Stellantis вместе с Peugeot, Alfa Romeo и Lancia. Поэтому самый крутой Opel Corsa получил знакомые компоненты других машин.

Новый спортивный хэтчбек Opel Corsa GSE предлагает электрическую силовую установку мощностью 280 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с. Более быстрого автомобиля Opel сегодня не существует.

Самый мощный и быстрый Opel Corsa GSE 2027 займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. От стандартного хэтчбека маленький электрический спорткар отличается бамперами и колесными дисками.

Запас хода Opel Corsa GSE составляет 350 км. Компактный электрокар из Германии оснащен батарейным блоком емкостью 54 кВтч.

