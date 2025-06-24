Новый недорогой Jeep рассекретили после долгого ожидания. Фото

Долгожданный внедорожник Jeep Cherokee 2026 модельного года показали на новых официальных фото после долгого ожидания. Дизайн недорогого автомобиля рассекретили со всех сторон, хотя полноценная премьера модели еще не состоялась.

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Ранее этот недорогой автомобиль частично показали на первых официальных изображениях. Теперь, по информации Motor1, появилась возможность рассмотреть разные аспекты дизайна автомобиля.

Многое об этом кроссовере Jeep Cherokee уже известно. Новый Cherokee 6 поколения построен на агрегатах других моделей концерна Stellantis (платформа STLA Large). Ближайшими родственниками машины являются модели Dodge Charger и Jeep Wagoneer S.

Ожидаемая цена Jeep Cherokee 2026 – около 35 000 долларов за базовый вариант. Известно, что машина получит полноприводную трансмиссию и гибридную силовую установку. Не исключается бензиновый V6 и электрокар.

В последний раз модель Jeep Cherokee сменила поколение в 2014 году. Новый Jeep получит спецверсию с подготовкой к тяжелому бездорожью, которая выгодно отличает автомобиль от привычных кроссоверов. больше подробностей появится позже.

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