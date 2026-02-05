Самый доступный электрокар Audi вернет старое имя: что о нем известно

Новая модель Audi станет самым доступным электрокаром бренда на глобальном рынке. Премьера еще не состоялась, но уже известно, что автомобиль вернет в линейку старое имя.

Дебют электромобиля Audi ожидается в 2026 году. Машину пока держат в секрете, но в сети машину показывает Motor1 с эффектной современной внешностью. Там подготовили свой вариант дизайна модели на основе шпионских снимков.

Ранее сообщалось, что модель назовут Audi Q2 e-tron. Однако теперь стало известно, что на самом деле автомобиль отправят в продажу как Audi A2 e-Tron. Новинка заменит собой хэтчбек A1 и кроссовер Q2 и фактически возродит модель A2.

Кузов автомобиля уже готов, однако его прятали под камуфляжем во время ходовых испытаний прототипа. Известно, что новинку построили на базе электромобиля VW ID.Polo, который недавно показали в качестве предсерийной машины. Ориентировочная цена Audi A2 e-Tron – около 35 000 евро за базовый вариант.

