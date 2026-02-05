Kia отменила свой недорогой экономичный кроссовер. Фото

Линейка недорогих кроссоверов Kia очень широка – покупателям нравятся эти автомобили. Однако одну экономичную модель производитель отменил и больше не будет продавать.

Речь про модель Kia Niro PHEV. Motor1 стало известно, что плагин-гибрид Kia Niro перестанут продавать с 2026 года. Отмечается, что пока о таком решении объявили для рынка США, где покупатели теряют интерес к гибридам с подзарядкой.

Но недавно кроссовер Kia Niro показали с обновленным дизайном. Компактная модель в линейке занимает место ниже кроссовера Kia Sportage, поэтому дешевле.

Дизайн бюджетного кроссовера Kia стал намного современнее. Новый Niro получил более резкие грани, которые присущи новым автомобилям Kia. Появились современные бамперы, а светотехника стала более геометричной. Благодаря этому машина похожа на новые кроссоверы Kia, хотя сохранила силуэт хэтчбека.

Линейка двигателей Kia Niro представлена гибридными вариантами мощностью 140 и 180 л.с., а также 200-сильной полностью электрической модификацией Kia Niro EV.

