Kia отменила свой недорогой экономичный кроссовер. Фото

Kia Niro

Линейка недорогих кроссоверов Kia очень широка – покупателям нравятся эти автомобили. Однако одну экономичную модель производитель отменил и больше не будет продавать.

Речь про модель Kia Niro PHEV. Motor1 стало известно, что плагин-гибрид Kia Niro перестанут продавать с 2026 года. Отмечается, что пока о таком решении объявили для рынка США, где покупатели теряют интерес к гибридам с подзарядкой.

Но недавно кроссовер Kia Niro показали с обновленным дизайном. Компактная модель в линейке занимает место ниже кроссовера Kia Sportage, поэтому дешевле.

Kia Niro

Дизайн бюджетного кроссовера Kia стал намного современнее. Новый Niro получил более резкие грани, которые присущи новым автомобилям Kia. Появились современные бамперы, а светотехника стала более геометричной. Благодаря этому машина похожа на новые кроссоверы Kia, хотя сохранила силуэт хэтчбека.

Линейка двигателей Kia Niro представлена гибридными вариантами мощностью 140 и 180 л.с., а также 200-сильной полностью электрической модификацией Kia Niro EV.

