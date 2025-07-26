Самый дешевый спорткар Audi уже готов: что о нем известно

Информация про новую Audi TT 4 поколения, которая появилась не так давно, многих удивила. Однако автомобиль уже фактически готов к премьере. Об этой модели кое-что известно.

Видео дня

Модель Audi TT опять займет место базовой спортивной машиной немецкого производителя, хотя, скорее всего, станет дороже предшественников. Как стало известно Carscoops, премьера автомобиля готовится уже осенью 2025 года.

Пока машина дебютирует в качестве концепта, который предвещает серийную модель. На данный момент немецкий спорткар известен как Audi TT Moment 2.0 – неизвестно, какое название получит автомобиль, когда отправится в производство (ориентировочно в 2027 году).

А ранее первые фото Audi TT оказались в сети. На них мы видели Porsche 718 Boxster. Но это так называемый "мул" – оболочка существующей машины, которая скрывает новый автомобиль. Тем не менее, все указывает на то, что модель Audi TT теперь будет основана на новом электромобиле Porsche Boxster.

Производство компактного спорткара TT 3 поколения остановили в 2023 году. Сразу после этого разрабатывать преемника не планировали. Хотя в разное время модель хотели трансформировать в кроссовер или электрокар. Купе Audi TT в трех поколениях было основано на агрегатах VW Golf.

OBOZ.UA ранее показывал уникальную Acura с пробегом, которая шокировала своей ценой.