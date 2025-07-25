Старую дешевую модель Honda продали в 9 раз дороже по цене Porsche

Фанаты старых спорткаров буквально создают свою экосистему на рынке б/у автомобилей. Конкретная Acura Integra Type R от Honda доказывает это лучше всего. Довольно дешевую машину продали в 9 раз дороже в сравнении с оригинальной ценой – можно купить новый Porsche.

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Давайте сразу к главному: цена Acura Integra Type R превысила $204 000! Да, это признанный японский спорткар, но это все же невероятно много за компактное купе 2001 года на базе Honda Civic. Машину продали на аукционе Bring a Trailer.

Пробег – менее 8000 км. Модель оснащена 1,8-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем мощностью 195 л.с., работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Ничего выдающегося.

Когда этот автомобиль был новым около 25 лет назад, его цена составляла примерно 24 000 долларов. А сегодня за $204 000 можно купить Porsche Cayenne Turbo.

Разумеется, Cayenne и Integra – разные автомобили, которые невозможно сравнивать между собой всерьез. Но в мире денег это просто цифры.

Вдобавок, очевидно, что кроссовер Porsche Cayenne Turbo, каким бы дорогим он не был, в будущем только подешевеет. Acura Integra Type R, судя по всему, является более надежной инвестицией.

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