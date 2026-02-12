Самый дешевый Mercedes теперь будет совсем другим автомобилем

Mercedes решил усилить акцент на более доступных машинах кроме производства премиальных автомобилей высокого класса. Над новой моделью начального класса уже работают, она будет совсем другой машиной в сравнении с предшественником.

Видео дня

Как стало известно Motor1, Mercedes создаст преемника моделям A-Class и B-Class в лице одного автомобиля. При этом новинка предложит уникальный формат, сочетающий черты кроссовера и минивэна.

В первую очередь новый Mercedes ориентируют на европейский рынок. Автомобиль ожидается к 2028 году. Производитель интригует и отмечает, что ничего подобного публика еще не видела.

Ранее сообщалось, что Mercedes A-Class навсегда исчезнет из модельной линейки. Во всяком случае, модель не получит преемника в ближайшее время и уступит место другим машинам немецкого бренда. Но планы производителя изменились.

Ожидалось, что в 2026 году производство Mercedes A-Class остановится. Речь шла как о хэтчбеке, так и о компактном седане. Это самые дешевые модели Mercedes. Затем производство решили продлить минимум до 2028 года.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер AUDI.