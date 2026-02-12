Один из самых дешевых кроссоверов Audi показали вживую. Фото

Новая модель AUDI E7X 2026 года станет одним из самых дешевых кроссоверов производителя. Недавно состоялась премьера концепта, а теперь серийный вариант показали вживую перед полноценным дебютом.

Новая AUDI E7X присоединится к линейке недорогих электрокаров бренда в рамках новой архитектуры. Как показывают фото Autohome, в серийное производство машина отправится почти без изменений в сравнении с концептом AUDI E SUV.

Это второй автомобиль принципиально новой линейки. Авто выполнили в стиле AUDI E5 Sportback. На рынок отправят крупный кроссовер с длиной кузова более 5 м, который демонстрирует новый язык дизайна для отдельного бренда AUDI – с названием, идентичным оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец.

В основе использовали платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC. Покупателям предложат несколько электрических силовых установок мощностью 400 и 670 л.с.

Максимальный запас хода – около 700 км (по оптимистичному китайскому сертификату). Цена электрокара AUDI E7X немного превысит 30 000 долларов за базовое исполнение.

