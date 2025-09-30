Самый дешевый кроссовер Mercedes показали на первых фото

Самый дешевый кроссовер Mercedes готовят к премьере как одну из наиболее популярных моделей немецкого производителя. Новый Mercedes GLA 2027 года показали на первых фото с ДВС.

Об этом стало известно Carscoops. Там показали прототип Mercedes GLA 2027 модельного года. Автомобиль проходит дорожные испытания, поэтому дизайн пока держат в секрете.

Ранее в сети показывали полностью электрический вариант машины. Пока не известно, какое название она получит. Но от имени предшественника Mercedes EQA могут отказаться в пользу GLA EV по аналогии с новым GLC EV.

Известно, что новый Mercedes GLA в топовом электрическом варианте получит до 700 км запаса хода. Но предложат варианты и попроще. Привод – передний или полный в зависимости от модификации.

Но кроме электрокара у нового GLA появятся гибридные варианты. Все благодаря современной платформе ММА, которая в равной степени поддерживает установку двигателя внутреннего сгорания и электрификацию.

