Самый дешевый кроссовер Audi на базе VW подробно показали в сети

Новая Audi Q3 2026 модельного года станет самым дешевым кроссовером бренда. Модель 3 поколения опять построили на базе VW Tiguan. Новинку подробно показали в сети.

Эту машину рассекретили ранее в стандартном кузове и с купеобразным силуэтом Audi Q3 Sportback. Теперь Autogefühl показывает автомобиль в деталях после дебюта.

Автомобиль совсем не похож на предшественника. Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО.

Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой.

Двигатели Audi Q3 2026 года:

1,5 л бензин, мягкий гибрид (148 л.с.);

1,5 л бензин, плагин-гибрид (268 л.с.);

2 л бензин (261 л.с.);

2 л дизель (148 л.с.).

