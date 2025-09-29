Видео дня
Самый дешевый кроссовер Audi на базе VW подробно показали в сети
Новая Audi Q3 2026 модельного года станет самым дешевым кроссовером бренда. Модель 3 поколения опять построили на базе VW Tiguan. Новинку подробно показали в сети.
Эту машину рассекретили ранее в стандартном кузове и с купеобразным силуэтом Audi Q3 Sportback. Теперь Autogefühl показывает автомобиль в деталях после дебюта.
Автомобиль совсем не похож на предшественника. Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее установлены крупные блоки фар в бампере, а выше видны отдельные ДХО.
Задние фонари разделены по горизонтали и соединены в нижней части длинной полосой.
Двигатели Audi Q3 2026 года:
- 1,5 л бензин, мягкий гибрид (148 л.с.);
- 1,5 л бензин, плагин-гибрид (268 л.с.);
- 2 л бензин (261 л.с.);
- 2 л дизель (148 л.с.).
