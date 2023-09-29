Самый дешевый кроссовер Jeep вызвал ажиотаж: модель собрала десятки тысяч заказов

Новый Jeep Avenger 2023 является самым доступным кроссовером американского бренда и наиболее дешевой моделью компании в принципе. Привлекательная цена новинки сыграла на пользу популярности – автомобиль вызвал ажиотаж на рынке и собрал десятки тысяч заказов.

Об успехах новой модели Jeep стало известно Automotive News Europe. Компактный кроссовер Avenger собрал более 40 000 заказов.

Конечно, у покупателей большой интерес к новой модели. Только в начале 2023 года стартовало производство на польском заводе. Вместе с Fiat 600, с которым автомобиль разделяет платформу, силовые установки и многие другие технические решения.

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Собственно, унификация внутри концерна Stellantis, куда Jeep входит наряду с Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler и Dodge, позволила сделать Avenger доступным.

Стартовая цена – 23 900 евро за гибридную модель с 1,2-литорвым бензиновым двигателем. Полностью электрический вариант мощностью 156 л.с. с запасом хода 400 км стоит 39 500 евро.

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