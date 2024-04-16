Самый дешевый Гелендваген: каким будет новый Mercedes. Фото

Новый компактный внедорожник Mercedes станет самым дешевым вариантом линейки знаменитого Гелендвагена. Автомобиль показали в сети в попытке угадать дизайн. Внешность воспроизвели на основе информации, которая есть на данный момент.

Машину показали на сайте Carscoops. Дизайнеры продемонстрировали свой взгляд на новинку, которая ожидается к 2026 году как автомобиль 2027 модельного года. На изображении – автомобиль с квадратным силуэтом и очень характерной внешностью. Такую машину легко представить на дороге.

Ранее производитель показал первое фото новинки – не очень информативный тизер, на котором компактный внедорожник изобразили сбоку. Новый Mercedes Little G (рабочее название) демонстрирует отчетливое сходство с полноразмерным G-Class.

Да и надпись свидетельствует о том же. Однако производитель специально написал "g" строчным регистром, чтобы подчеркнуть небольшие размеры автомобиля. Мы видим строгий геометрический силуэт, прямой капот и выряженный передний бампер, а сзади видно запасное колесо. Или наружный багажный бокс.

Новый внедорожник построят на платформе MMA. Она позволяет устанавливать и двигатели внутреннего сгорания, и электромоторы. То есть электрический вариант появится точно. А над ДВС производитель наверняка еще размышляет.

Ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой внедорожник Kia с очень большим багажником.