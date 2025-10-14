Самый дешевый электромобиль SEAT показали на новых фото

Новая модель Cupra Raval 2026 года станет самым дешевым электрокаром материнской компании SEAT. Автомобиль на базе VW показали на новых фото.

Видео дня

Новый Cupra Raval готовят к официальной премьере после долгого ожидания, однако электрокар пока держат в секрете. Его заметили на дорогах в рамках дорожных испытаний. Подробности показывает Autoevolution.

Ранее сообщалось, что публичный дебют машины состоится до конца 2025 года. Дизайн скрывают, но известно, что серийный вариант будет похож на концепт 2023 года.

Электрокар Cupra построен на базе компактной модели Volkswagen, которая скоро сменит VW Polo. Затем в производство отправятся новые Skoda Epiq и Raval с использованием одинаковых технических компонентов.

Компактный электромобиль длиной около 4 м получит модификации с электромоторами мощностью от 222 до 435 л.с. Запас хода – до 450 км. В серийное производство машина отправится в 2026 году – старт перенесли на один год. Ожидается, что базовая цена составит примерно 25 тысяч евро.

OBOZ.UA уже рассказывал про недорогой электрокар Hyundai.