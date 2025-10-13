Hyundai отправила в продажу большой кроссовер по цене Duster. Фото

Новый большой кроссовер Hyundai Elexio 2026 модельного года уже показали официально. Теперь бюджетный автомобиль с эффектным дизайном готов отправиться в продажу по цене Renault Duster.

О новинке, которая также известна как Hyundai EO 2026, рассказывает CarNewsChina. Внешность автомобиля выполнили в необычном и очень современном стиле. При этом на другие электромобили Hyundai новинка совсем не похожа.

Равно как и на другие кроссоверы бренда. Внимание привлекают сложные линии, стильные передние фары и необычные фонари сзади.

Электрический кроссовер Hyundai EO получил две силовые установки мощностью 210 и 310 л.с. и крупные батарейные блоки с запасом хода 500-722 км.

Цена Hyundai Elexio EO 2026 модельного года – от 19 500 долларов. В первую очередь новинка будет бороться за покупателей на китайском рынке.

